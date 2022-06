Home Glamour Now

W swoich projektach łączę funkcjonalność, prostotę i elegancję. Balans, światło, kolor i przestrzeń to czynniki, które wykorzystuję do kreowania ponadczasowych wnętrz. Najważniejszy w procesie projektowania jest właściciel mieszkania i jego potrzeby, dlatego uważnie słucham i upewniam się, że tworzę przestrzeń, która jest w pełni dostosowana do stylu życia i osobowości klienta. Czy wystrój jest formalny, czy nie, tradycyjny, czy nowoczesny, funkcjonalność i komfort są najważniejsze.W pracy wykorzystuję doświadczenie i wiedzę, które zdobyłam podczas wielu lat spędzonych w Anglii, Hiszpanii, Francji i Izraelu oraz w czasie podróży do najdalszych zakątków świata.