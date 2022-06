Kratki.pl Marek Bal

Kratki.pl to polski lider w produkcji kominków i akcesoriów kominkowych. Firma istnieje od 1998 roku. Swoją nazwę wzięła od kratek kominkowych, które jako pierwsze włączyła do swojej oferty. Aby ułatwić dostęp do produktów i skrócić czas oczekiwania na dostawę, klienci firmy mogą dokonywać zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego. Oferta Kratki.pl regularnie prezentowana jest podczas najważniejszych branżowych wydarzeń i targów. Firma jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Dzięki poznaniu branży od podstaw, ukierunkowanej na potrzeby klienta postawie oraz szybkiemu reagowaniu na zmiany rynkowe, Kratki.pl zajmują pozycją jednego z czołowych europejskich producentów kominków, a jej wyroby dostępne są w 55 krajach na całym świecie.

www.kratki.pl