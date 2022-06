APLUS Studio Architektury Maciej Skaza

Architektura to nie tylko zawód. To jakże prozaiczne stwierdzenie stanowi naszą odpowiedź na pytanie o sens wykonywania takiego rodzaju pracy. Architektura jest dla nas nie tylko zawodem, ale także sposobem na życie. Kolejne projekty, niezależnie od stopnia skomplikowania, stanowią wyzwania, ale są również okazją do odkrywania tego, co nieznane... do poszukiwania piękna formy, układów funkcjonalnych odzwierciedlających oczekiwania klientów.

Równocześnie należy podkreślić, że nieustająco zmieniająca się współczesna rzeczywistość, zarówno w zakresie kierunków, mody, jak i prozaicznych wytycznych w postaci stale korygowanego prawa i norm, zmuszają nas do ciągłego doskonalenia warsztatu pracy, rozwijania umiejętności, nauki, skromności ... Podstawową zasadą naszej pracy jest nieustanne dążenie do doskonałości, by tworzyć projekty trwałe, użyteczne i piękne. To także praca nad nieustannie zmieniającymi się przepisami, rozszerzanie działalności na wszystkich polach związanych z "procesem inwestycyjnym".