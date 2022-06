Kokon Studio Karolina Alicja Prałat

Kokon Studio prowadzone przez mgr inż. arch. Karolinę Alicję Prałat jest pracownią architektoniczną o bardzo szerokim wachlarzu usług.Mamy doświadczenie i projektujemy praktycznie wszystko, co da się zaprojektować. Od mebli, zabudów meblowych, wnętrz, małej architektury po budowy, przebudowy, modernizacje, adaptacje obiektów architektonicznych o bardzo zróżnicowanej skali oraz założenia architektoniczno - urbanistyczne. Projekty wykonujemy w miarę potrzeb wielobranżowo, zajmujemy się również prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych m.in. z pozwoleniami na budowę. Przywiązujemy szczególną wagę do poszukiwań rozwiązań innowacyjnych, niepowtarzalnych i najbardziej adekwatnych do projektu, ale jednocześnie możliwych do realizacji w założonym czasie i budżecie oraz spełniających nawet najbardziej wyszukane wymagania klientów.Zawsze staramy się zaopiekować projektem od samego procesu koncepcyjnego, przez drogę administracyjną, aż po sprawowanie pieczy nad jego realizacją i bieżącym rozwiązywaniem zagadnień na budowie.Nie boimy się wyzwań, każdy projekt powstaje z ogromną pasją i świeżym podejściem do architektury. Uwielbiamy współpracować z naszymi klientami, każdy światopogląd, charakter i tło kulturowe stanowi dla nas inspirację do tworzenia unikatowych rozwiązań projektowych.Posiadamy uprawnienia budowlane nr 19/ZPOIA/OKK/2014 oraz jesteśmy czynnym członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem ZP-0747.Zapraszamy do współpracy!