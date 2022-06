Pracownia Projektowa Pe2

Firma Pe2 jest moją autorską pracownią. Jestem magistrem sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych i od 2005r. zajmuje się architekturą, projektowaniem i aranżacją wnętrz. Od 2009r. prowadzę bloga o tematyce wnętrzarskiej, a od czerwca 2013r. pisze bloga o materiałach wykończeniowych do wnętrz. W mojej pracy projektowej celem jest tworzenie idealnej przestrzeni do życia, która daje moim klientom poczucie harmonii i komfortu . Uważam, że każdy powinien czuć się w zgodzie z sobą w miejscu, w którym żyje, dlatego największą dla mnie wartością jest projektowanie wnętrz nacechowanych indywidualizmem jego mieszkańców. Staram się nie kopiować i nie powielać pomysłów, ale za każdym razem iść w ślad za oczekiwaniami kolejnych klientów. Mam nadzieję, że widoczne jest to w moich realizacjach.

Zakres działalności : - projektowanie wnętrz wraz ze zmianami budowlanymi (przeprojektowanie układu funkcjonalnego) - koncepcje wnętrz - aranżacja wnętrz - dobór obrazów, grafik do wnętrz