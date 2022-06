MVWV studio

Wiedza, kreatywność oraz pasja.

Te słowa najlepiej charakteryzują nasz zespół! Zależy nam na tym, aby rozwiązania jakie proponujemy były jednocześnie nowoczesne i ponadczasowe, dlatego stawiamy na funkcjonalność, prostą formę oraz detale, które nadają wnętrzom indywidualnego charakteru. Gwarantujemy niebanalne rozwiązania dopasowane do potrzeb, upodobań oraz budżetu klientów. W procesie twórczym priorytetem jest dla nas komunikacja między projektantem a klientem. Staramy się wypracować relację, która pozwoli nam na poznanie preferencji osób, które na co dzień będą funkcjonować w zaprojektowanej przez nas przestrzeni, niezależnie od tego czy jest to przestrzeń prywatna czy publiczna. Koncentrujemy się na poznaniu potrzeb i oczekiwań naszych klientów w każdym aspekcie projektu - od funkcjonalności wnętrza, poprzez jego wizualną część. Zwieńczeniem tego procesu są rzetelne rysunki wykonawcze, czytelne dla klienta oraz wykonawców. Tworzymy projekty wraz z kosztorysami, a na życzenie klienta zapewniamy nadzór autorski.