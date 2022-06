Aśka Warchał

Jestem historyczką sztuki, na co dzień zajmuję się sztuką współczesną. Architektura oraz wystrój wnętrz interesują mnie odkąd pamiętam – silnie wierzę w to, że otaczająca nas przestrzeń może poprawiać jakość naszego życia. Dlatego powinna być uporządkowana, piękna, stymulująca kreatywność, pasująca do osobowości... Najbliższy jest mi styl eklektyczny, chociaż w każdym ze stylów znajdę coś dla siebie. W minimalizmie doceniam funkcjonalne rozwiązania, w stylu rustykalnym bliskość natury, a w wiejskim: nawiązania do tradycji.

Piszę dla homify od 2015 roku i od tamtej pory nauczyłam się, że potrzeby każdej rodziny, każdej osoby są inne. Dla jednych szczytem marzeń będzie klasyczny dom jednorodzinny na przedmieściach, dla innych spełnieniem snów będzie nowoczesny apartament z widokiem na centrum miasta.

Jakiekolwiek by jednak nie były nasze potrzeby, oglądanie nowatorskich projektów architektów, architektów wnętrz oraz innych ekspertów homify zawsze zadziała inspirująco!