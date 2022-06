Główną działalnością firmy było i jest wykonywanie elementów wystroju wnętrz z kamienia naturalnego takich jak: parapety okienne, blaty kuchenne i łazienkowe, kominki, schody, posadzki, elewacje. Usługi robót kamieniarskich świadczymy w szerokim zakresie od sprzedaży elementów kamiennych po kompleksowe realizacje z projektowaniem rozwiązań, obmiarem, doradztwem, przygotowaniem materiału, transportem, montażem oraz konserwacją.

Zaś w 2012r. firma wprowadza nowoczesne produkty – spieki kwarcowe o imponujących wymiarach płyt 3m x 1m. Spieki kwarcowe Laminam stworzone są z naturalnych materiałów (iły łupkowe, skały granitowe) i pigmentów ceramicznych. Powstały z tych surowców granulat zostaje spracowany a potem wypalony w piecu hybrydowym. Tak uzyskane płyty są idealnie płaskie i dokładnie pocięte. Dzięki nowoczesnym technologiom płyty te są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz odporne na mróz, ogień, pleśń, promienie UV i w związku z tym mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz. Obecnie jesteśmy liderem na rynku w dziedzinie przetwarzania oraz montażu spieków kwarcowych.

Zajmujemy się również importem kamienia,

a w szczególności marmuru, granitu i piaskowca. Główne kierunki importu to: Hiszpania, Turcja, Indie w zależności od potrzeb i gustów klientów. Oferujemy kamień zarówno w slabach czyli gotowych płytach ciętych z bloków, z przeznaczeniem do dalszej obróbki jak i również w płytkach w różnych wymiarach i grubościach. Firma wyposażona jest w maszyny i urządzenia do obróbki kamienia, dzięki czemu może zaoferować klientom szeroką gamę wyrobów o najwyższych standardach technicznych i jakościowych.