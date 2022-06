ABC DOM SPÓŁKA JAWNA

Salony z podłogami oraz drzwiami ABC Dom to dwa showroomy w Krakowie, w których znajdą Państwo bogaty asortyment drzwi i podłóg do domu i mieszkania. Nasza oferta została tak skomponowana, aby zapewnić Państwu jak najszerszy wybór w każdym przedziale cenowym, a nasi doradcy to ludzie z doświadczeniem i wiedzą służący radą oraz pomocą. W naszej ofercie drzwi wewnętrzne, wejściowe oraz zewnętrzne, drzwi białe, drewniane, drzwi nowoczesne oraz klasyczne. Oferowane marki drzwi: Moric, Interdoor, Asilo, Porta, Dre, Erkado, Eclisse, Martom, Cal, Dewro. Ofertę dla klientów indywidualnych wzbogaciliśmy o drzwi dla hoteli, drzwi stalowe, techniczne oraz drzwi do obiektów handlowo-przemysłowych. Drugą częścią naszej oferty są podłogi, od klasycznych drewnianych propozycji, po nowoczesne panele podłogowe, panele laminowane oraz winylowe. W naszych sklepach znajdą Państwo również ekologiczne rozwiązania na podłogi – panele korkowe, Hydrocork oraz podłogi warstwowe, które wraz z panelami laminowanymi są idealną propozycją na podłogi z ogrzewaniem podłogowym. Oferowane przez nas deski oraz panele pochodzą od producentów: Barlinek, Kronopol, Łąccy, Walczak, Wicanders, Egger, Quick-Step oraz Parador. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się dostępne w naszych salonach ekskluzywne tapety, panele oraz listwy ścienne firmy Orac Decor. Naszym klientom polecamy usługę montażu zamówionych podłóg oraz drzwi. Architektów, dekoratorów wnętrz oraz projektantów zainteresowanych nawiązaniem stałej współpracy zachęcamy do kontaktu z nami. Zajmujemy się również kompleksową obsługą inwestycji. Czekamy na Państwa w dwóch miejscach w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 58 (tel. 12-267-78-66) oraz przy ul. Meiera 11 (12-413-83-74). Zapraszamy.