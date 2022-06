Format Joanna Sobieska

Format Home & Design to autorska pracownia zajmująca się projektowaniem wnętrz oraz tworzeniem dodatków i mebli z wykorzystanie betonu, drewna oraz metalu.

Nasza Pracownia ukierunkowana jest na projektowanie wnętrz prywatnych oraz komercyjnych. Oferujemy profesjonalną obsługę wszystkich etapów wykonania projektu wnętrz od koncepcji, wizualizacji, projekt wykonawczy, aż do realizacji. Do każdego zlecenia podchodzimy z pasją i zaangażowaniem, tak aby otoczyć opieką inwestora w każdej fazie projektu. Naszym głównym celem jest zaprojektowanie komfortowej, funkcjonalnej przestrzeni, o unikatowym, oryginalnym stylu, w którym nasi Klienci z przyjemnością będą spędzać swój wolny czas.

W pracowni Format Home & Design powstają dodatki wnętrzarskie oraz meble o unikatowym charakterze, prostym i minimalistycznym designie. Tworzymy z wykorzystaniem naturalnych materiałów takich jak: beton, drewno, metal. W naszej ofercie znajdują się: doniczki, świece sojowe w oprawach betonowych, stołki oraz stoliki. Jeśli lubisz naturalność i surowość materiałów, chcesz otaczać się oryginalnymi przedmiotami zapraszamy do naszego sklepu. Wykonujemy również produkty na indywidualne zamówienie. Pokaż nam swój pomysł a my w granicach naszych umiejętności postaramy się go urzeczywistnić.