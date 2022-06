Firma ApplyFlock zajmuje się produkcją unikatowych listew przypodłogowych. Stworzony przez ApplyFlock produkt jest unikalny na skalę światową. Flokowane listwy idealnie nadają się do gustownego wykończenia mieszkań, pomieszczeń biurowych czy hotelowych. Co sprawia, że są wyjątkowe? Pokryte są strzyżą tekstylną, dzięki czemu sprawiają wrażenie delikatnych i miękkich w dotyku. Jednocześnie są wysoce odporne na ścieranie i zabrudzenia - są odporniejsze na plamy niż ściana czy tapeta, dlatego stanowią praktyczne wykończenie krawędzi podłogi. Charakteryzują się ogromną wytrzymałością, nie przyciągają kurzu oraz spełniają wszelkie atesty higieniczne i przeciwpożarowe. Produkt cechuje wysoka jakość – jego bazą są listwy firmy Doellken (jednego z czołowych producentów listew na świecie). Istotny jest także fakt, że pasują do każdego rodzaju podłogi: wykładzin, paneli, parkietu czy płytek.

Flokowane listwy ApplyFlock są bez wątpienia niezwykle designerskie. Dzięki nieograniczonej gramie kolorów łatwo można je dobrać do najrozmaitszych aranżacji wnętrz. Firma jest w stanie dopasować ich kolor do indywidualnych potrzeb klienta.