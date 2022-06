O NAS Pracownia projektowa powstała w 2009 roku. Założona przez Magdalenę Preneta Bąk oraz Wawrzyńca Bazanowskiego absolwentów wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz wydziału Scenografii Accademia di Belle Arti Perugia (stypendium). Szereg doświadczeń wyniesiony z działań na płaszczyźnie wielu dziedzin artystycznych jak projektowanie wnętrz, malarstwo, rysunek, rzeźba w połączeniu ze zdobytym praktyką zawodową pozwala na tworzenie świadomych rozwiązań, które zawsze są świadomym procesem twórczym. Obszar projektowania to współpraca z klientami indywidualnymi oraz komercyjnymi. Projekty cechują przemyślane rozwiązania funkcji oraz ergonomii uwzględniając prostotę oraz ponadczasowość. Proces tworzenia to droga poprzez konfrontację z klientem w połączeniu z doświadczeniem projektantów. Istotą jest stworzenie projektu, który w realizacji będzie służył klientom przez lata nie tracąc na aktualności. Dlatego architekci swoją prace rozwijają przez tworzenie projektów: mebli indywidualnych, stolarki drzwiowej, kominków, elewacji zewnętrznych, ogrodzeń etc. Dzięki temu efekt finalny cechuje spójność przestrzeni projektowej. Opracowanie techniczne przekazane klientowi pozwala na pełną realizację zadań przez wykonawców poszczególnych branż. Dodatkowo zespół pracowni sporządza listy zakupowe oraz odbywa wizyty z Klientem w sklepach branżowych. Szereg kontaktów ze sprawdzonymi firmami jak: branża wykończeniowa, producenci mebli indywidualnych, dostawcy elementów wyposażenia wnętrz – to dodatkowy atut współpracy. Każdy etap realizacji projektu jest istotny, dlatego na życzenie klienta pracownia prowadzi nadzór autorski. Efekt pracy projektowej w rzeczywistej przestrzeni, jest finalizowany za zgoda inwestora profesjonalna sesją zdjęciową.