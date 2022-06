Ann Decor - The Wooden & Recycled Home

Od zawsze pociągały nas naturalne materiały i surowce. Tworząc naszą firmę postanowiliśmy, że staną się one motywem przewodnim naszych prac. Dodatkową inspiracją była dla nas książka „Recycled Home” autorstwa Marka & Sally Bailey’ów, która ukierunkowała nasze działania w stronę recyklingu. Nauczyła nas myśleć inaczej o starych, zniszczonych i nikomu niepotrzebnych przedmiotach. Idea „URATUJ, ZREPERUJ, PONOWNIE WYKORZYSTAJ, PRZEMODELUJ” stała się nam bardzo bliska. Wyznajemy filozofię Eko-domu. Wszystkie przedmioty wykonujemy sami zwracając uwagę na to, by spełniały warunek bycia przedmiotem naturalnie przetworzonym. Pracujemy z drewnem i jego pochodnymi. Nie stosujemy materiałów sztucznych. Wykorzystujemy naturalne forniry. Drewno barwimy bejcami lub farbami wodnymi. Najchętniej zabezpieczamy je olejem, szelakiem, woskiem lub lakierem wodnym. Zwracamy uwagę na to, by substancje, których używamy, były przyjazne dla środowiska. Nasze działania opieramy na dążeniu do jakości. Chcemy, by była ona widoczna w każdym detalu naszej pracy. To, co robimy, nie da się ująć w ramach jednego stylu, nazwać. Jest to raczej mieszanina pomysłów, łączenia starych materiałów i form z nowoczesnymi. Po prostu "robimy Eko".