Nasza firma specjalizuje się w wykopach w ziemi. Posiadamy niezbędny sprzęt do wykonywania takich prac. Dysponujemy minikoparką marki Kubota, która doskonale radzi sobie na trudno dostępnych terenach. Godzina pracy koparki zaczyna się od 60 zł, a realizacja usług obejmuje całe województwo małopolskie. Jeśli będziecie potrzebowali Państwo np. wykopania dołu na działce, to skontaktujcie się z nami. Na naszej stronie znajduje się więcej informacji na temat naszej firmy.Zapraszamy do kontaktu jak i współpracy.