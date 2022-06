Architop Andrzej Zatwarnicki

Żyj pięknie i wygodnie. Nasze projekty to twórcze i innowacyjne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Podstawą pracy jest udana relacja z Inwestorem. Nasz zakres działania obejmuje projekty wielobranżowe wraz z nadzorami w zakresie budownictwa ogólnego, obiektów użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, obiektów przemysłowych i magazynowych, obiektów służby zdrowia, zagospodarowania terenu, projektowania terenów zielonych i rekreacyjnych oraz aranżacji wnętrz. Siedziba firmy znajduje się w Kępie koło Opola. Zachęcamy do kontaktu, z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.