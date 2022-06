Podstawowym profilem działalności firmy Fraxinus jest produkcja mebli na wymiar. Oferowane przez nas meble są przygotowywane na zamówienie Klienta i maksymalnie dopasowane do jego potrzeb oraz gustu. Jedną z naszych specjalności są kuchnie na wymiar, które obok szaf przesuwnych i zabudów są najczęściej zamawianymi przez naszych Klientów meblami. Proponujemy Państwu szeroki wachlarz wzorów, kolorystyki oraz wykończeń. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego punktu obsługi klienta we Wrocławiu, ul. Świeradowska 70, w Centrum Handlowym Gaj na stoisku nr 65.