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Inspiration Studio
Architekci wnętrz w Bydgoszcz
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    Nowoczesne mieszkanie w jasnych kolorach, Inspiration Studio Inspiration Studio Nowoczesne domowe biuro i gabinet
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    Nowoczesne mieszkanie
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    INSPIRATION STUDIO TO PRACOWNIA PROJEKTOWA Z DZIESIĘCIOLETNIM DOŚWIADCZENIEM. 
    ZESPÓŁ INSPIRATION STUDIO TWORZĄ KREATYWNI PROJEKTANCI I ARCHITEKCI WNĘTRZ SPRAWDZENI W WIELU REALIZACJACH. PROJEKTOWANIE WNĘTRZ TO DLA NAS PASJA TWORZENIA CZEGOŚ NIEPOWTARZALNEGO. SŁUCHAMY UWAŻNIE OCZEKIWAŃ I UWAG KLIENTÓW BY NASZE PROJEKTY BYŁY SPÓJNE Z ICH WYOBRAŻENIEM, PASOWAŁY DO ICH STYLU ŻYCIA, BYŁY FUNKCJONALNE, KREATYWNE I  DBAMY ZARÓWNO O FORMĘ JAK I DETAL. W SWOICH ARANŻACJACH WNĘTRZ STOSUJEMY WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY. BY SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM KLIENTÓW ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ REALIZACJA CAŁEJ INWESTYCJI. W ZASTĘPSTWIE INWESTORA ZAMAWIAMY WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE, SPRZĘTY I MEBLE. PRZEZ CAŁY CZAS PODNOSIMY SWOJE KWALIFIKACJE, SZKOLIMY SIĘ, UCZESTNICZYMY W TARGACH I WYSTAWACH. ZALEŻY NAM BY NASZE PROJEKTY UWZGLĘDNIAŁY AKTUALNE TRENDY, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA.

    Obszary usług
    • Bydgoszcz
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    • London
    Adres
    Powstańców Warszawy 1a/4
    85-681 Bydgoszcz
    Polska
    +60-1521160 www.inspirationstudio.eu

    Opinie

    Planeta Zabawek
    około rok temu
    Ewa Pekalsky
    Pani Iwona ma dobre wyczucie kolorów i wybiera dobre gatunkowo materiały oraz sprzęty. Co wymaga poprawy: wymiarowanie na rysunkach technicznych (u nas każde pomieszczenie wymagało poprawki) ; brak pomysłu na trudne przestrzenie/ marnowanie przestrzeni- w mniejszych metrażach to istotny element
    około rok temu
    Katarzyna Sprawa
    około 3 lata temu
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