Kuchnia to centralny punkt naszego życia, to miejsce spotkań z rodziną i znajomymi, w którym spędzamy dużo czasu gotując, jedząc i rozmawiając. Dlatego zaprojektowanie kuchni warto powierzyć profesjonaliście. Marka WFM KUCHNIE funkcjonuje nieprzerwanie od 70 lat. Technologię można kupić, design można skopiować, ale tradycja to wartość bezcenna, którą trzeba samemu wypracować. Jej konsekwencją jest olbrzymie doświadczenie i know-how w dziedzinie kuchni. Jako markowy dostawca jesteśmy świadomi faktu, że mebel musi być najwyższej jakości, ale to za mało, żeby skutecznie konkurować. Dlatego WFM KUCHNIE to znacznie więcej niż tylko meble, to również prestiż, design, emocje, doradztwo, montaż, serwis posprzedażowy, gwarancja, relacje z ludźmi. To również myślenie o poprawie jakości życia użytkownika kuchni poprzez ergonomiczne i estetyczne jej zaprojektowanie. Kupując markową kuchnię od stabilnego podmiotu, kupujemy równocześnie „święty spokój”. WFM KUCHNIE to nowatorskie i niepowtarzalne wzornictwo, najszerszy asortyment oraz indywidualne podejście do oczekiwań klienta. Member of Szynaka Group.