STUDIO STO PROCENT to meble kuchenne niemieckich firm Häcker i Nolte.

Charakteryzują się one bardzo dobrą jakością i funkcjonalnością. Znajdziemy tu wiele efektownych wzorów frontów, blatów i szafek kuchennych. Mogą one być wykończone w różnych wzorach i kolorach. Bardzo dużą popularnością cieszą się fronty lakierowane na jednolity kolor o wysokim połysku, często zamawiane są szafki z rysunkiem drewna. W wersjach bardziej ekstrawaganckich lub ekskluzywnych są one uzupełniane za pomocą barwionego szkła.