Hibner Studio

Pracownia Architektury Krajobrazu - to My! Mimo doniosłej nazwy stąpamy po ziemi inspirując się kompozycjami występującymi w naturze. Ogród jest miejscem gdzie pożądany jest ład i estetyka. Każdy element powinien być na swoim miejscu a kolory, zapachy czy materiały powinny dawać obraz jakby trwały w danym miejscu od zawsze. Taki cel przyświeca naszej pracy projektowej oraz przy późniejszym jego wykonaniu.

To co ważne w branży kreatywnej cały czas podnosimy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia, uczestnictwo w targach czy kursach oraz monitorujemy trendy. Wszystko po to abyś drogi Kliencie miał gwarancję iż realizowany projekt będzie unikalny i modny przez długi czas.