Ellegance zajmuje się głównie projektowaniem, produkcją oraz montażem ogrodów zimowych, zadaszeń tarasów i basenów z aluminium. Nasza oferta zawiera rozwiązania techniczne skandynawskie, niemieckie, francuskie i belgijskie. Dokładamy wszelkich starań, aby oferować niezawodne rozwiązania dla klientów indywidualnych, a także restauracji, hoteli, ośrodków wczasowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Ellegance deals mainly with the design, production and assembly of winter gardens, roof terraces and aluminum basins. Our offer includes Scandinavian, German, French and Belgian technical solutions. We strive to offer reliable solutions for individual clients, as well as restaurants, hotels, holiday, recreation and leisure centers.