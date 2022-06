Jeśli potrzebują Państwo donicy o specyficznych rozmiarach,

oferujemy usługę wykonania donic na wymiar z włókna szklanego. Maksymalnej dostępny rozmiar to ok 300cm. Możemy wykonać donice w dowolnym kolorze z palety RAL.Donice z włókna szklanego charakteryzują się niezwykłą odpornością na zewnętrzne warunki atmosferyczne takie jak deszcz, mróz czy promieniowanie UV. Wykorzystujemy do malowania tylko najlepszych lakierów odpornych na promieniowanie UV dzięki czemu kolor nigdy nie wyblaknie. Donice z włókna szklanego doskonale nadają się zarówno do ogrodów, na balkony, tarasy jak i do każdego wnętrza. Dzięki naszej usłudze maja Państwo możliwość dopasowania donic pod każde nawet najbardziej nietypowe miejsce. Z naszych usług korzystają projektanci wnętrz, firmy projektujące tereny zielone czy ogrody. Dla firm oferujemy specjalne atrakcyjne ceny.

Donice na wymiar:

- wykonane z włókna szklanego, które uznawane jest za jeden z najlepszych materiałów konstrukcyjnych.

- włókno szklane nie pokrywa się rdzą ani korozją

- włókno szklane nie odkształca się nawet jeśli działa na nie ogromna siła

- dowolny wymiar, nawet do 3 metrów długości

- tolerancja rozmiaru +/- 2mm

- grubość ścianki od 2mm do 4mm

- 100% mrozoodporne

- 100% wodoodporne

- 100% odporne na bardzo wysokie temperatury

- dowolna kolorystyka z palety RAL lub NCS

- lakiery odporne na promieniowanie UV

- możliwość ocieplenia styropianem

- wykończenie w wysokim połysku lub w macie Potrzebują Państwo donicy na wymiar proszę wysłać zapytanie na maila: piotr.lyczak@cermax.com.pl Proszę podać: - dokładny wymiary i kształt donicy (najlepiej proszę załączyć jakieś poglądowe zdjęcie) - Kolor ze wzornika RAL lub NCS - rodzaj wykończenia - połysk albo mat - Ilość, która Państwa interesuje - termin na jaki potrzebne są donice. W odpowiedzi prześlemy cenę oraz informacje czy podany termin jest realny do wykonania zlecenia. W przypadku akceptacji wyceny wymagamy 50% zaliczki wartości całego zamówienia.