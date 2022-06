Lenart Dig-Net

Lenart to producent nowoczesnych i wielofunkcyjnych mebli przeznaczonych do pokoi dziennych, jadalni, sypialni, pokoi dziecięcych i młodzieżowych oraz przedpokoi. Nasze produkty wyróżnia ciekawe wzornictwo, atrakcyjny design i funkcjonalność zastosowanych rozwiązań. Wiemy jak ważny jest każdy metr powierzchni. Jeżeli w domu będzie jej zbyt mało, to nie będzie też przestrzeni na bliskość. A co to za dom, w którym nie ma na nią miejsca? Dlatego projektujemy funkcjonalne meble maksymalnie wykorzystujące metraż, pozostawiające więcej przestrzeni dla domowników. Proponujemy meble uniwersalne, które świetnie dopasują się do każdej stylizacji i będą wspaniałą ozdobą wnętrza. W naszych aranżacjach udowadniamy, że niewielkie pomieszczenia nie są przeszkodą do tego, aby mieszkać wygodnie, modnie i ze smakiem! Na naszym profilu znajdziesz gotowe pomysły na urządzenie wnętrz, w których każdy będzie się czuł… po prostu dobrze!