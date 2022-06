Patyna Projekt to działalność polegająca na kompleksowym podejściu do wnętrz i nieruchomości. Proponujemy usługi na rożnych płaszczyznach:

- projektowanie wnętrz: od wymiarowania, aż po tworzenie projektu wraz z wizualizacją i nadzór nad remontem, - home staging: przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży poprzez tworzenie scenografii sprzyjającej potencjalnemu kupującemu.