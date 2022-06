SZPAKdesign. to marka mebli o charakterze loftowym, industrialnym i skandynawskim. To poznańska manufaktura, w której wszystkie Państwa meble powstają przy użyciu pracy ręcznej. Bazujemy na dwóch surowcach lite drewno i metal. Każde zamówienie jest indywidualnym projektem w którego realizacji Nasi Klienci mogą brać czynny udział np. decydując o wyborze drewna, jego ułożeniu, ilości sęków, wybarwieniu, wymiarze itp. Zapraszamy do współpracy i stwórz swój wymarzony stół.