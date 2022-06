Arkadiusz Grzędzicki projektowanie wnętrz

Projektuję wnętrza mieszkalne i użytkowe, lubię kubistyczne formy, surowe materiały przemysłowe, a z drugiej strony elegancję i eklektyzm. Nie jestem obojętny na zmieniające się nurty w nowoczesnej kreacji przestrzeni.

Wykorzystuję grę świateł, barwy oraz złudzenia optyczne by ocieplać, powiększać, przeobrażać, dostosowując do nastroju i okazji każde wnętrze. W pracy projektowej łączę kreatywność, wiedzę oraz wrażliwość na piękno w zakresie aranżacji wnętrz.

Kładę nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta dopasowując się do jego potrzeb i ulubionego stylu. Z wielka pasją angażuję się w wykonywane projekty by sprostać nawet najbardziej wyszukanym oczekiwaniom swoich klientów.