Kuchnia w ogrodzie to propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzać swój wolny czas na świeżym powietrzu przygotowując posiłki i biesiadując razem z przyjaciółmi i rodziną. Ogród to idealne miejsce do urządzenia kuchni letniej, która pozwala smażyć, grillować czy wędzić potrawy, upiec pizze lub chleb, a także daje ciepło podczas długich jesiennych wieczorów przy grzanym winie. Nasza firma poprowadzi od początku projekt kuchni ogrodowej poprzez przedstawienie inspiracji, stworzenie wspólnej wizji, wykonanie projektu oraz wykonawstwo. Uwiecznieniem współpracy jest wspólne uruchomienie kuchni w ogrodzie.