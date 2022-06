Ukończyłam Politechnikę Krakowską z dyplomem na Wydziale Architektury i Urbanistyki. Stawiam na świeżość, energię i kreatywność w realizowanych przedsięwzięciach. Unikam stereotypów, szablonów i powielonych wzorców. Wkładam w swoje projekty serce i doświadczenie zdobyte w renomowanych pracowniach projektowych. Jeśli chcesz by Twój dom, biuro… nieruchomość były przykładem, marzeniem, ambicją dla innych, zapraszam do współpracy z AW Interior Design.

Jako dyplomowany architekt z doświadczeniem wzbogacanym każdego dnia, poprzez czynną pracę oraz konsekwentne uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, specjalizuję się w projektowaniu wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej i medycznej. Zapewniam kompleksową obsługę klienta od projektu po jego realizację. Długoletnia obecność na rynku wnętrzarskim zaowocowała tym, że współpracuję z najlepszymi (architekci, graficy, stolarze, ekipy budowlane) Klient biznesowy Oferuję współpracę firmom oraz instytucjom, które wierzą, że kreowanie wizerunku firmy zaczyna się od jej siedziby. Wstawienie nawet drogich markowych mebli biurowych do wnętrz biurowca to nie wszystko. Projekt wnętrza publicznego, biurowego, medycznego to przełożenie głównej idei oraz filozofii firmy na wygląd jej siedziby. Pracując dla dużych korporacji tworzę pewnego rodzaju wizerunek biura matki. Taki projekt jest poźniej odpowiednio dostosowywany w innych placówkach na całym świecie.