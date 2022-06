TORA - Jakość zamknięta w Unikalnej Formie

Witamy Państwa na oficjalnym portfolio naszej pracowni.

Pracownia TORA jest niedużą manufakturą mieszczącą się w centralnej Polsce (62-660 Dąbie).

Zajmujemy się produkcją bram i ogrodzeń z aluminium oraz stali nierdzewnej. Poprzez dodanie do bram oraz paneli stali nierdzewnej, ogrodzenia zyskują nowy, niepowtarzalny wygląd, znacznie wyróżniający się pod względem designu w stosunku do konkurencji. Niech za przykład posłużą tutaj takie bramy z naszej oferty, jak Argo bądź Aries. Dla tych z Państwa, którzy preferują bardziej stonowane ogrodzenie, z czystym sumieniem możemy polecić bramę Volantis. Brama ta jest sublimowana (profile aluminiowe są pokryte folią imitującą drewno), przez co jest „cieplejsza” w odbiorze.

Nowoczesne ogrodzenia marki TORA to nie tylko oryginalny design, ale też najwyższa jakość wykonania dostępna na polskim rynku.

Głównym budulcem naszych ogrodzeń jest profil aluminiowy 200x40x3mm (bardzo masywny profil).

Masywne belki montażowe stanowią dodatkowy wyróżnik i atut naszych ogrodzeń (więcej informacji- „Dlaczego TORA”).

Działamy na terenie całej Polski. Koszt naszego dojazdu do Państwa wynosi 1.2zł/km (zwracany przy realizacji bramy/ogrodzenia).

Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio poniżej oraz na naszą stronę: nowoczesnebramy.pl

Pracownia TORA

Bramy i Ogrodzenia XXI w.