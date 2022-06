Old Wood Design

Każdy nasz produkt który tworzymy jest indywidualny i nie powtarzalny.

Tworzymy unikatowe meble z litego drewna. Mając nasz wyrób masz pewność że nie znajdziesz drugiego takiego na świecie. Używamy wyłącznie starannie wyselekcjonowanych szlachetnych surowców. Łączymy drewno z innymi materiałami co powoduje że nasze produkty doskonale pasuj[S1] ą zarówno do nowoczesnych jak i rustykalnych wnętrz. Do naszych najpiękniejszych i najbardziej ekskluzywnych produktów należą wyroby z czarnego dębu. Drewno to jest rzadkością i wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wiek tego surowca waha się od kilkuset do kilku tysięcy lat.

Kochamy to co robimy i dlatego każdy nasz mebel skrywa w sobie niezwykły element – Duszę