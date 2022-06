Imindesign to polski producent nowoczesnego oświetlenia. Marka słynie z minimalistycznych projektów lamp składających się z dwóch głównych elementów: intensywnie kolorowych przewodów w tekstylnych oplocie oraz oryginalnych żarówek. Motto marki brzmi „Small things. Big changes”, a jej twórcy są przekonani, że pomysłowe lampy odmienią każde wnętrze, pasując zarówno do aranżacji nowoczesnych, klasycznych, vintage i typu loft. Imindesign projektują i produkują indywidualne, minimalistyczne dodatki do lamp – jak np. rdzawe oprawki i podsufitki – jedyne na polskim rynku występujące w tego typu oświetleniu – czy ramki na zdjęcia – do zawieszenia na lampie.

Twórcy Imindesign prowadzą również bloga – www.imindesign.pl - na którym opisują swoje eksperymenty z nagrzewnicami do hodowli zwierząt lub częściami samochodów, które przekształcają w oryginalne lampy. Załoga imindesign wierzy, że wszystko – od drewna, przez silikon, po metal – jest idealnym materiałem, który może posłużyć do wykonania ciekawej, jedynej w swoim rodzaju lampy.