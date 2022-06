Mudo Design

Jestesmy małą manufakturą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji mebli oraz tkanin w krótkich seriach. Staramy się nie podążać ślepo za trendami i w sposób przemyślany konstruować kolejne projekty, które wychodzą spod naszej ręki. Projektowenie jest dla nas sposobem na przekazanie cząstki siebie i swojej wrażliwości. Nie ukrywamy, że interesuje nas to co nowoczesne ale też to co tradycyjne. Szukamy równowagi w połączniu obu tych wartości