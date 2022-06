Wzornik projektowy

Wzornik powstał w 2016 r. i jest biurem projektowania wnętrz oraz mebli. Głównym założeniem firmy jest jak najlepsze dopasowanie usług do oczekiwań klientów, dbałość o wysoki standard oferowanych rozwiązań oraz nacisk na estetykę i ergonomię. Sama nazwa firmy jest nawiązaniem do starań właścicielki, aby zasady projektowania, którymi kierowano się dawniej, nie zostały zupełnie zapomniane a wzory zdobień i detali architektonicznych były nadal obecne we wnętrzach. Wśród wszystkich materiałów dostępnych na rynku najczęściej wybieramy te naturalne i trwałe a jednocześnie piękne. To sprawia, że wnętrze staje się ponadczasowe. Dbamy również o to, aby dzięki naszej pracy powstała strefa komfortu i odpoczynku dla odbiorcy.