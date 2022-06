FOLKA jest miejscem gdzie można spotkać piękną sztukę ręcznie tkanej tkaniny w nowej formie.

Zainspirowani piękną sztuką ludową, bogactwem kultury, sięgając do dalekiej przeszłości, zafascynowani naturalnymi materiałami i przyrodą ale też osiągnięciami nowoczesności, tworzymy niestandardowe projekty pamiętając o ekologii, z pokorą dla tradycji i szacunkiem dla funkcjonalności, korzystając z najnowszych technologii.

Magii ręcznie tkanej tkaniny nie odtworzy mechaniczne krosno, chcemy je zachować w pięknym nowoczesnym opakowaniu Nadal jest wiele materiałów, których substytuty stworzone przez człowieka nie posiadają lepszych właściwości, ani lepszej jakości, niż to co dała nam natura. Dlatego stawiamy na zrównoważony design, który zapewnia rozwój i nie prowadzi do zniszczeń. Dla wszystkich oznacza to lepsze zdrowie i piękniejsze życie. Czego Wszystkim życzymy!