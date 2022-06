MyBath to niebanalny koncept łazienki - nowa kolekcja produktów łazienkowych zaprojektowana przez znanych polskich designerów, a produkowana z innowacyjnego materiału powierzchniowego DuPont™ Corian®.

Żadne inne pomieszczenie w domu nie ulegało tak szybkim i radykalnym zmianom jak łazienka. Jest ona przystanią oferującą kilka chwil wytchnienia od problemów życia codziennego, a materiał DuPont™ Corian® zawsze odgrywał kluczową rolę w jej ewolucji. Łatwość jego formowania, szeroka paleta kolorów i ciepło niezwykle wzmacniają oczyszczającą i regeneracyjną funkcję łazienki. A odporność na plamy, zarysowania, pleśń i brud czynią go dodatkowo materiałem praktycznym i higienicznym. DuPont™ Corian® to innowacyjny produkt, reprezentujący piękno, kolor i głębię. To siła, czystość, niezawodność i wydajność. Ale przede wszystkim to inspiracja – nieszablonowy materiał o niewidocznych łączeniach, zdolny zmienić każdą przestrzeń i wnieść osobowość do każdego rodzaju otoczenia, wzbogacając i ułatwiając życie jego użytkowników. Połączenie bogatej wyobraźni projektantów oraz plastyczności materiału CorianR dało niesamowite rezultaty. Naturalna trwałość materiału oraz możliwość jego kształtowania, rzeźbienia, grawerowania i łączenia z innymi materiałami umożliwiła stworzenie wyjątkowej kolekcji innowacyjnych produktów łazienkowych. Trójwymiarowe modelowanie, krzywe linie, ostre rogi i formy przeniesione wprost ze świata natury – wszystko to pozwoliło nadać kształtom znaczenie, a znaczenia oblec w kształty. CorianR to czyste płótno, które pragnie, aby tchnąć w nie życie. I tego właśnie dokonali projektanci przy tworzeniu kolekcji MyBath. Produkcję kolekcji powierzono pasjonatom z firmy Acrea. Ich podstawowym wyróżnikiem jest realizacja najśmielszych projektów oraz tworzenie rzeczy wyjątkowych. Bardzo wysokie standardy jakościowe oraz śmiała wizja działalności pozwoliły im na osiągniecie pozycji lidera branży. Stworzona w partnerstwie z DuPont™ Corian® i polskimi projektantami koncepcja MyBath idealnie wpisuje się w kierunek rozwoju firmy, a nowa inwestycja z udziałem funduszy unijnych w zaawansowany park maszynowy, pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie jej potencjału.