Dobrze opracowany produkt to podstawa sukcesu rynkowego. Mamy doświadczenie we współpracy z przemysłem oraz sukcesy wdrożeniowe, m.in. grzejnik Angus, zaprojektowany przez nas dla firmy Terma Technologie, osiąga doskonałe wyniki sprzedażowe. Tworzymy projekty produktów i mebli w dopasowaniu do dowolnej technologii producenta. Dzięki obecności inżyniera w zespole wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe i zaawansowane rysunki produkcyjne.

Współpracujemy też z klientami indywidualnymi oraz architektami. Wykonujemy projekty mebli i oświetlenia na zamówienie, w dopasowaniu do danego wnętrza. Podejmujemy się także realizacji nietypowych lamp według projektu architektów. Pod marką Artes Design projektujemy i produkujemy lampy, dostępne w stałej ofercie w naszym sklepie internetowym.