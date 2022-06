Double look design to studio projektowe założone przez dwie projektantki z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu wnętrz i mebli - Urszulę Karpów i Joannę Łyczek.

Nasza pracownia powstała z pasji do architektury, kreowania przestrzeni i dobrego wzornictwa. Najważniejsze we wnętrzach jest dla nas to, by były one nie tylko ładne, ale również funkcjonalne, ponadczasowe oraz dostosowane do potrzeb i oczekiwań inwestora. Projektujemy zarówno wnętrza prywatne jak i komercyjne.

Urszula Karpów

Absolwentka Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na Politechnice Koszalińskiej. Od 2003 roku związana z projektowaniem mebli i wnętrz. Od 2011 do 2014 roku właścicielka Projektoffni. Od 2014 roku współwłaścicielka pracowni double look design.

Joanna Łyczek

Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowych studiów na Wydziale Projektowania Wnętrz ASP w Krakowie. Projektowaniem zajmuje się od 2005 roku. Od 2010 do 2014 roku właścicielka pracowni projektowej Nan Studio. Od 2014 roku współwłaścicielka pracowni double look design.