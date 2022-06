AnyTHING Manufacture of Wood

AnyTHING to sklep, w którym zakupią Państwo wyjątkowe i niepowtarzalne dodatki do domu.

Manufaktura - wszystkie prezentowane w nim produkty są wykonane ręcznie przeze mnie. Największą wartością moich prac jest fakt, że powstają w niewielkim jednoosobowym warsztacie - Manufakturze Drewna, a do ich wykonania poświęcam cały mój czas, uwagę, umiejętności i serce.

Produkt, który do Państwa trafia, wytwarzany jest ręcznie, bez linii produkcyjnych i zautomatyzowanych procesów. Dlatego każdy z nich jest niepowtarzalny, a drobne różnice w wymiarach, kolorze czy usłojeniu drewna są naturalne i typowe dla rękodzieła.

Drewno jest materiałem, który kocham i z którego powstaje większość moich prac. W moim sklepie znajdziecie Państwo również produkty ze sklejki oraz bawełnianego bądź lnianego sznurka. W moich pracach można spotkać dodatki w postaci miedzi, skóry, stali czy szkła.

Ideą, która przyświecała mi przy tworzeniu sklepu to przekazanie Państwu mojej miłości do drewna i prostych form. Do jego surowości i naturalności. Wiele z moich prac powstaje z drewna starego, używanego wcześniej do produkcji palet

Zamówienia specjalne - jestem otwarta na nowe propozycje, Państwa sugestie. Chętnie wykonam dla Państwa niepowtarzalny projekt zgodny z oczekiwaniami - z nowego lub starego drewna.

Jestem rękodzielnikiem - projektuję i tworzę niepowtarzalne przedmioty z drewna, które znajdziecie Państwo na półkach mojego sklepu.

Jestem domorosłym stolarzem, pasjonatką pracy z drewnem. Ukończyłam kurs "Meblarstwo Tradycyjne" certyfikowany przez Ministra Edukacji Narodowej, uprawniający mnie do prowadzenia pracowni rękodzieła artystycznego. Cały czas staram się doskonalić swoje umiejętności i nabywać nowe, które pomogą mi realizować Państwa i moje dekoratorskie marzenia i plany.

Jestem fotografem-amatorem i wszystkie zdjęcia, które widnieją na tej stronie są mojego autorstwa. Dla Państwa uczę i doskonalę się w tej dziedzinie, tak, aby oddać i odkryć przed Państwem piękno i potencjał dekoratorski w produktach, które tworzę.