Justyna Kurtz

Zajmuję się aranżacją wnętrz od 1992 roku (z SieMatic, Poliform, deSede, Gervasoni). Od 3 lat wspólnie z Jurkiem Mołoniem tworzymy wnętrza z pasją. Zapraszamy na nasze strony.

I have worked as an interior designer since 1992 (with SieMatic, Poliform, deSede, Gervasoni). For last three years me and Jerzy Molon have created "interiors with passion" . Please visit our website.