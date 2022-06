Izabela Jurkiewicz Projektowanie Wnętrz

Moim celem jest tworzenie przestrzeni pięknych jak i funkcjonalnych. Staram się łączyć twórcze myślenie z wiedzą i doświadczeniem. Tworzę projekty dopasowanie do potrzeb i stylu życia. Dzięki otwartości i elastyczności mogę stworzyć wnętrze w każdym stylu. Dążę do kompromisu pomiędzy oczekiwaniami klienta, a możliwościami danego wnętrza. Satysfakcja moich klientów to dla mnie priorytet.

Zapraszam do współpracy

Izabela Jurkiewicz