PTW Studio

Zajmuje się projektowaniem: wnętrz prywatnych, publicznych, stoisk wystawowych oraz mebli. Projektując dążę do spełnienia oczekiwań i wizji klienta oraz rozwiązań w pełni funkcjonalnych, a także ponadczasowych. Zawsze staram się wyczerpać temat, jeśli uważamy, że coś można zrobić inaczej, bądź lepiej by kreowana przez nas wspólnie przestrzeń była jak najbardziej komfortowa, ergonomiczna i estetyczna. Pomaga to w osiągnięciu satysfakcji ze swojej pracy jak i współpracy z Inwestorem.

Zapraszam do współpracy.