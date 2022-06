Garden Spa Wojciech Cizek

"Spa Ogrodowe" (rok zał. 1993)

Ogród, taras, domowe spa jest miejscem wypoczynku, rekreacji. Firma "Spa Ogrodowe" proponuje Państwu uatrakcyjnienie tych miejsc wprowadzając do oferty swim spas (całoroczne baseny z przeciwprądem) w których nie tylko popływamy, wymasyjemy się, zrelaksujemy a także możemy przeprowadzić trening siłowy, biegowy, jazdę na rowerze w wodzie, aquaaerobik. W ofercie znajdą Państwo również spa ogrodowe zwane potocznie jacuzzi, baseny, natryski solarne, promienniki ciepła, akcesoria do spa, basenów, chemię, meble ogrodowe, deski tarasowe i wiele innnego asortymetu przeznaczonego do urządzenia ogrodu, tarasu, spa. Zaparaszamy na nasze strony internetowe :

Sklep : www.basenyogrodowe.co,

Nasza oferta : www.spaogrodowe.pl,

Przedstawicielstwo fabryki: Master Spas, Compasspool