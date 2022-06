INTTERNO home

to sklep, będący odpowiedzią na duże zainteresowanie meblami marki INTTERNO . Autorskie projekty mebli ze sklejki, wśród których flagowym jest regał projektowany pod indywidualne potrzeby i wielkość, wymusiły poszukiwanie elementów oświetlenia, akcesoriów, które będa dobrze współgrały i staną się uzupełnieniem we wnętrzach. Meble INTTERNO są projektowane i wykonywane w całości w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu wnętrz, tworzymy meble trwałe, użyteczne i piękne. Odwołania do stylistyki retro lat 30-tych i 60-tych są zauważalne w meblach jak i dodatkach, które proponujemy, są to przedmioty, precyzyjnie dobierane, które sami stosujemy w projektowanych wnętrzach. Wszystkie produkty sklepu INTTERNO home zostały wyprodukowane w Europie, w więkoszości ręcznie w niewielkich manufakturach.