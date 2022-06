RED design to pracownia zajmująca się projektowaniem głównie wnętrz prywatnych takich jak domy i mieszkania. Z pasją projektujemy również pokoje dziecięce. Każde zlecenie jest dla nas nowym wyzwaniem, do którego podchodzimy indywidualnie, mając na względzie, by projekt był dopasowany do potrzeb, wymagań i możliwości finansowych zleceniodawcy. Nasze doświadczenie w projektowaniu wnętrz nie tylko pozwala stworzyć ciekawe i niebanalne realizacje, a także pomaga klientom uniknąć błędów projektowych. Projektowanie to nasza pasja!!!