Studio Stylizacji Wnętrz i Wizerunku wykona dla Państwa blaty betonowe do kuchni, łazienki (również z zintegrowanymi zlewami), siedziska, stoły, meble w stylu #‎loftmodern.

Oferujemy montaż u klienta lub dostarczanie gotowych elementów. Betonem woskowanym pokryjemy elementy małej architektury, efekt końcowy według dostarczonego projektu, lub wykonanych próbek. Oferujemy wykonanie wypraw z każdego rodzaju Betonu Ciré na powierzchniach ścian, podłóg, schodów.

Proponujemy również wykonanie brodzików, fontann, basenów mikrocementem polimerowym. Profesjonalny montaż tynków cienkowarstwowych, farb metalicznych, doświadczenie i jakość pracy na najwyższym poziomie. Współpracujemy z architektami, dekoratorami wnętrz.

Cement Design jest „nie do zdarcia”, nie boi się wody, może być wielokolorowy, jest łatwy i przyjemny w pielęgnacji. Będąc mieszanką cementu i polimerów ma właściwości tradycyjnego cementu. Jest odporny na ekstremalne obciążenia, zachowując zarazem dużą elastyczność.

Można go wprowadzać do każdego pomieszczenia, zarówno do kuchni, jak i na salony.