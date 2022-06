Treefabric

Specjalizujemy się w odnawianiu i przerabianiu starych mebli, a także w projektowaniu nowych mebli z drewna z odzysku. Z dala od taśmowej produkcji, w zaciszu naszej pracowni tworzymy niepowtarzalne i unikatowe egzemplarze.

We specialize in refurbishing and redesigning vintage furniture, also we design reclaimed wood furniture. Far away from the production line in our workshop we create unigue extraordinary pieces of art.