Znamy się to wrocławska pracownia projektowa, która zajmuje się architekturą, aranżacją wnętrz i grafiką. Projektujemy w każdej skali. Przygotowujemy koncepcje architektoniczne, projekty budynków i ich wnętrz, zastanawiamy się nad całością i detalem. Podstawą każdego projektu są potrzeby klienta i obserwacja stanu istniejącego. Po dogłębnych analizach, przechodzimy do konstruowania silnej koncepcji opartej na funkcjonalności i niebanalnej estetyce. Projektowanie to dla nas możliwość szczegółowej pracy nad materiałem, fakturą, kolorem i światłem. Projekty traktujemy kompleksowo – uczestniczymy w każdym etapie od koncepcji po nadzór autorski. Pozwala to na konsekwentne przeprowadzenie idei i stworzenie unikatowej realizacji zgodnej z początkowymi założeniami.

Realizowaliśmy projekty w Niemczech i w Polsce we Wrocławiu, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

ARCHITEKTURA

– domy jednorodzinne

– budynki wielorodzinne

– budynki użyteczności publicznej, usługowe i biurowe,

– hale przemysłowe,

– mniejsze obiekty kubaturowe,

ARANŻACJE WNĘTR

– mieszkań, apartamentów oraz domów,

– komercyjnych, biur, powierzchni handlowych oraz lokali usługowych,

– lokali gastronomicznych,

– wraz z projektem wykonawczym mebli.

GRAFIKA

– identyfikacje wizualne.

Każdy projekt to dla nas nowe wyzwanie, do którego podchodzimy indywidualnie i ze świeżym spojrzeniem. Zapraszamy do współpracy!