Home100.pl

Home 100 to salon łazienkowy z wieloletnią tradycją, który oferuje swoim klientom produkty najwyższej jakości, wyróżniające się modnym designem. Znaleźć można w nim asortyment przeznaczony do wyposażenia łazienki, jak m.in. płytki łazienkowe. Ich wybór jest niezwykle różnorodny od płytek drewnopodobnych po płytki gresowe czy terakotę. W e-sklepie znajdują się również płytki do salonu, kuchni, jadalni oraz do przedpokoju. Zachęcamy do skorzystania z oferty akcesoriów łazienkowych.