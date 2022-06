Fashionably Late to marka mebli i wyposażenia wnętrz. Naszą wizją jest łączenie klasycznych,

często zapomnianych wzorów z najnowszymi trendami. Inspiracją jest okres 1952-1989. Wszystkie nasze produkty wykonywane są ręcznie, w limitowanych seriach, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Do tapicerowania używamy tkanin najlepszych producentów. Dokładamy również wszelkich starań aby nasze produkty nie tylko dobrze wyglądały, ale były trwałe, wygodne i funkcjonalne. Zderzenie dwóch światów, form pochodzących z epoki pozbawionej dbałości o estetykę z różnorodnością współczesnego świata mody, nadaje naszym produktom niepowtarzalny klimat. Fashionably Late to marka dla Osób, które w świecie pogoni za nowoczesnością, pragną nadać swoim wnętrzom modnie spóźniony charakter, emanujący duchem minionej epoki.

Fashionably Late is a furniture and interior trademark. In our work we use only traditional methods,

all of our products are handmade with careful attention to every detail. For upholstery we use the finest

fabrics from the best manufacturers and designers. We take grate effort to ensure that our products not only look good, but are also durable, comfortable and functional.

A clash of two worlds, forms from the century known for its simple aesthetics and contemporary fashion diversity give our products a unique look.

Fashionably Late is a brand for people who want to give their interior a fashionably late character that emanates the spirit of the elapsed time in a world keen on the pursuit of the novelties.