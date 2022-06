MOSS Architektura krajobrazu

Studio projektowe tworzy zespół dyplomowanych architektów krajobrazu. Projektujemy z pasją, stawiając przede wszystkim na funkcjonalność i ponadczasowość aranżowanych przestrzeni. Ogrody, tarasy i balkony traktujemy jako kolejne wnętrza domu, czy mieszkania, które stanowią jego przedłużenie i harmonijną kontynuację. Zawsze dążymy do tego, by każdy projekt był unikalny, wydobywał i podkreślał atuty zastanej przestrzeni i miał w sobie "to coś' - wyjątkową cechę, która wyróżni go spośród innych. Komponujemy ogrody nowoczesne, z klasą, w stylu dopasowanym do indywidualnych potrzeb klienta. Lubimy prostotę rozwiązań, które ułatwiają życie i codzienną pielęgnację ogrodu.